【台風18号】大型で猛烈な勢力の台風18号は、今後も西へ進み、沖縄からも離れる見込みです。ただ、沖縄の先島諸島では23日（火）にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。【台風19号】非常に強い勢力の台風19号は、ゆっくり北上中です。動きが遅く、しばらく迷走する可能性がありますが、日本に近づく可能性はだいぶ小さくなってきました。◎あすの全国の天気北日本、東日本は広く秋晴れとなるでしょう。ただ、北陸は昼過ぎ