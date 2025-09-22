石破首相の後継を選ぶ自民党総裁選が２２日告示され、いずれも昨年９月の前回総裁選に出馬した５氏が立候補した。物価高対策を含む経済政策や党改革などが争点となる。衆参両院で「少数与党」に陥る中で迎える初の総裁選で、野党との連携のあり方を巡っても論戦が交わされる。１０月４日に投開票される。立候補したのは、届け出順に小林鷹之・元経済安全保障相（５０）、茂木敏充・前幹事長（６９）、林芳正官房長官（６４）、