5人が立候補した自民党総裁選で、22日午後の所見表明演説会を皮切りに10月4日の投開票に向けて12日間の選挙戦が始まった。12日間の選挙戦スタート自民党の総裁選挙がスタートし、5人の候補者が演説会で論戦を交わした。小林鷹之元経済安保相：諦めではなく希望を。“頑張れば報われる”その実感を。力強い、成長する日本を作って参ります。茂木敏充前幹事長：私を総理・総裁にしていただければ、まずは挙党態勢を築く。結果が出せ