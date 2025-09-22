マカロニえんぴつの新曲「いつか何もない世界で」のMVメイキング映像が公開された。 （関連：【映像あり】マカロニえんぴつ、新曲「いつか何もない世界で」MVメイキング映像） 同楽曲は、ワンマンライブ『10th Anniversary Live「下北沢SHELTER」』にて初披露された、2017年にはっとり（Vo）がSNSへ投稿した弾き語り曲を原型とする楽曲。MVは、公開後早くも130万回再生を突破している。 本日公開されたメイキング映像では