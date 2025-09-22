10月9日よりテレ東系で放送がスタートする宇垣美里主演の木ドラ24『できても、できなくても』の追加キャストとして、樋口日奈、大原梓、鶴嶋乃愛、上原佑太、渋谷謙人、古屋呂敏、水崎綾女の出演が発表された。 参考：宇垣美里、連ドラ単独初主演山中柔太朗共演『できても、できなくても』10月9日より放送 本作は、業界最大級の電子コミック配信サイト「コミックシーモア」とのドラマ制作プロジェクトとして、