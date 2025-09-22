（台南中央社）台湾の南西の海域で臨検を拒んだカンボジア船籍の漁船から大麻やヘロインなどの違法薬物718キロ超が見つかった。末端価格は15億台湾元（約73億円）を超えるとみられる。海洋委員会海巡署（海上保安庁に相当）捜査分署台南偵察隊（偵防分署台南查緝隊）が22日、明らかにした。漁船は外国籍で、船長と3人の船員はいずれも中国籍だったものの、中華民国（台湾）の国旗が掲げられていた。報道陣の取材に応じた同隊