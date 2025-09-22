吹きガラス・キルンワーク・バーナーワーク・ステンドグラス・陶芸・染色・織物・木工・金工の9つの工房を通じて、多くの人たちにものづくりの楽しさと工芸の魅力を届けてきた日本で唯一の総合工芸施設・大阪市立クラフトパークが、年に一度の恒例イベント「クラフトパークフェスタ2025」を2025年10月5日(日)に開催する。【写真】端材でecoツリーをつくろう！クラフトパークフェスタ2025今回のフェスタでは、特別