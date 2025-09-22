（小出カメラマン）「線路の橋の下まで木が流れ着いています」線路下に積み重なる大量の流木。さらに線路上にも流木が・・・線路を支える土台が崩れている場所もありました。ＪＲ北海道によりますと、線状降水帯が道内で初めて発生した９月２１日の豪雨による被害ということです。根室線の池田ー釧路駅間で運転を見合わせていますが、このような線路下の土砂の流出や流木が堆積するなどの被害が複数か所で見つかり、復旧作業