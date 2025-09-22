耳の後ろから鎖骨に向かって伸びる「胸鎖乳突筋」。ほぐすことで、フェイスラインの引き締めが期待できるほか、首・肩コリなどの体の不調もリセットされると話題です。そこで、美容整体師でYouTuberとしても活躍中のうちやま先生。に、1分でできる「胸鎖乳突筋を揺らすほぐし方」をお聞きしました。胸鎖乳突筋を揺らすほぐし方胸鎖乳突筋をグッとつかんで首からはがすようなイメージで揺らします。【写真】胸鎖乳突筋の「揺らし方