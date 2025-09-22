秋の訪れを告げる伊勢神宮の「秋の神楽祭」が始まりました。 【写真を見る】伊勢神宮で天照大御神への感謝と国民の安寧を願う ｢秋の神楽祭｣ 9月24日まで開催 伊勢神宮の内宮神苑に設けられた舞台では、雅楽が演奏される中、緑と赤の装束に身を包み鉾を手にした2人の舞人が登場。舞台のお清めをした後、舞女による舞いが披露されると、参拝者らは雅びな舞楽の様子を写真に納めるなどしていました。 神楽祭は、天照大御神への感謝