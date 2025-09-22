●テクセンドフォトマスク 上場市場：東証プライム市場 上場予定日：10月16日 事業内容：フォトマスクの製造・販売 仮条件決定日：9月30日 想定発行価格：2890円 上場時発行済み株式数：9929万1220株 公募：700万株 売り出し：3261万1000株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限594万1600株 ブックビルディング期間：9月30日～10月6日 公開価格決定日：10月8