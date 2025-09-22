長崎くんちの “お下り” や ”お上り” で宮司が乗る「輿」が新たに製作され、22日に諏訪神社に奉納されました。 奉納された「輿」は、高さ約3メートル、重さは約170キロ。 麴屋町の家具職人、髙茺 康弘さんが製作しました。 屋根の曲線などに職人のこだわりが詰まっています。 （家具職人 髙茺康弘氏） 「(自分が作った輿を)毎年見られる、それが楽しみ。長生きせんばいかん