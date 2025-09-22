9月22日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■変更―――――――――――――― ノジマ [東証Ｐ]決算月【3月】9/22発表（場中） 株主優待券を紙のチケットから電子チケットに変更する。 株探ニュース