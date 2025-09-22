英国を拠点とする会計・コンサルティング多国籍企業KPMG傘下のKPMG中国はこのほど、「世界エネルギー統計年鑑2025」（第74版）中国語版を発表しました。統計年鑑のデータによると、中国は再生可能エネルギーの成長において、依然として主要な推進力になっているとのことです。紹介によると、統計年鑑は1952年に出版されて以来、権威ある全面的な統計データを通じて、世界のエネルギー需給、炭素排出および再生可能エネルギーの発展