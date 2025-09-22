「ヤクルト−阪神」（２２日、神宮球場）阪神の才木浩人投手が六回にピッチャー返しを右足首付近に受けた。治療のためいったんベンチに下がり、マウンドで投球練習を行ったが続投を断念。５回１／３で無念の降板となった。同点の六回無死二塁、北村恵が放った痛烈なピッチャーライナーが右足首を直撃。激痛に表情をゆがめ、グラブをすぐに外して飛び跳ねながら痛みを和らげた。三塁線付近で倒れ込み、慌ててトレーナーと投手