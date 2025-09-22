２２日のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」は最終週「愛と勇気だけが友達さ」が開幕した。すっかり仲良くなった羽多子（江口のりこ）が、登美子（松嶋菜々子）を高知旅行に誘う。海外がいいとしぶる登美子に対し、羽多子は「千代子さんとのぶと女４人、カツオで一杯やりましょう」と口説き落とす。毎週更新の相関図にはずっといるのに、約１カ月、姿を見せていない千代子（戸田菜穂）の名前に「ついに登場か？！」の期待が高