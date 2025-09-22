日本政府がパレスチナの国家承認を見送る方針を示す中、駐日パレスチナ大使が「日本は承認すると信じている」と期待感を示しました。【映像】国家として承認されれば「ハマスによるガザ統治は終わる」「日本がパレスチナ国家を承認する日が近いと信じている」（ワリード・シアム大使）駐日パレスチナ代表部のシアム大使は22日、都内で会見を開き、「日本はこれまでパレスチナのあらゆる権利を認めてきた」などと述べました。