東京・大田区で車で信号を無視するなどの危険な運転をしたとして、湾岸エリアを拠点に活動するドリフト走行グループのメンバー2人が書類送検されました。【映像】警視庁より提供された危険運転の様子会社員の男性（23）と19歳の男子高校生は7月6日午前3時半ごろ、大田区令和島の道路でそれぞれ車で信号無視やドリフト走行など危険な運転をした疑いがもたれています。警視庁によりますと、2人は「ジェットストリームアタック