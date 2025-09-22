日当たりがよく、快適な空間のイメージがある「南向きのリビング」。しかし、ここ数年勢いを増す夏の酷暑、残暑の厳しさにより、一概にはそうも言えなくなってきました。1年前に家を建てた筆者も、南向きのリビングで思わぬ事態に見舞われたひとり。対策を講じた筆者は、庭にオーニング（日除け）を設置したことで、暮らしに大きな変化が訪れたといいます。今回、オーニング設置の手順や注意点などについて、詳しく語ります。南向