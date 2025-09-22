タレントで女優の橘和奈が、30⽇発売の雑誌『サイゾー』の表紙&巻頭グラビアに登場する。雑誌『サイゾー』に登場する橘和奈撮影：河本悠貴○居酒屋オフ会なども開催予定橘はこれまで『サイゾー』の誌⾯グラビアに2度登場。今回、ついにカバーガールとなった。これに合わせて、橘と『サイゾー』によるコラボプロジェクトも実施。定番のお渡し会イベントのほか、居酒屋オフ会なども開催予定だという。さらに、超&#