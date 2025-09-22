河村たかし代表の地域政党「減税日本」は、百田尚樹代表の日本保守党と結んでいた友党関係を解消してしまうのでしょうか？かつては蜜月関係だった両者に何が…河村代表を直撃取材しました。日本保守党との特別友党関係について、減税日本の河村たかし代表を22日、直撃取材しました。Q.保守党との関係はどうする？河村たかし代表：「みんなで相談して、ちゃんとみんなで文書にして、減税日本として近々出すことになっています」