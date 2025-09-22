【モデルプレス＝2025/09/22】女優の綾瀬はるかのスタッフのInstagramが、9月21日に更新された。綾瀬と有名作詞家の密着ショットを公開した。【写真】綾瀬はるか、有名人との密着ショット◆綾瀬はるか、松本隆との密着ショット公開9月19日・20日に作詞家・松本隆の活動55周年コンサート「風街ぽえてぃっく2025」が東京国際フォーラム ホールAにて開催された。20日の「街編」に出演した綾瀬は「『風街ぽえてぃっく2025』に出演し、2