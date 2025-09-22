10月4日より放送されるテレビアニメ『僕のヒーローアカデミアFINAL SEASON』に向けて、“魔王”に位置する敵＜ヴィラン＞・オール・フォー・ワンを演じる2人の声優、大塚明夫と神谷浩史のスペシャルインタビューが公開された。オール・フォー・ワンを演じるうえでの気持ち、FINAL SEASONを迎えるうえでの想いを語った。【画像】圧倒的なオーラ…微笑むオール・フォー・ワン――いよいよヒロアカがFINAL SEASONの放送を迎えます。