◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２２日・神宮）阪神の先発・才木浩人投手がアクシデントに見舞われた。２―２の６回無死二塁。北村恵の打球が右くるぶし付近に直撃し、苦悶（くもん）の表情を浮かべた。しばらくしてその場にうずくまり、一度ベンチ裏へ。その後に投球練習を行って状態を確認したが、畠世周投手への交代が告げられた。試合前の時点でセ・リーグ防御率トップの才木は、２点リードの５回に糸原の失策も