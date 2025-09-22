俳優・磯村勇斗が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（毎週月曜後10：00）が、きょう22日に最終回（第11話）を迎える。【動画】『ぼくほし』最終回予告威信と尊厳をかけた裁判、開廷今作は、独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用な主人公が、少子化による共学化で揺れる私立高校にスクールロイヤー（学校弁護士）として派遣され、法律や校則では簡単に解決でき