食楽web 北海道・釧路と言えば、タンチョウヅルの聖地として知られる観光地です。日中は街歩きを楽しんだら、夜の街にも出かけてみましょう。実はとても奥深く、ディープな酒場がそろい踏みなのですよ。 そこでこの記事では、海鮮炉端からクラフトビール、そしてノスタルジックなバーまで、釧路の夜を存分に楽しめる三軒をまとめてご紹介します。 地元の魚介を堪能できる『旬鮮炉ばた もりや』 まず訪