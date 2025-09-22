タレントのイモトアヤコが２２日までに自身のＳＮＳを更新。派手なコーディネートを披露し、親子ショットを公開した。インスタグラムに、「海外の作業服屋さんでゲット」とコメントしたイモト。「蛍光ピンクコーデキッズサイズもあったよすぐに見つけられるよけどとんでもなく目立つよ」とハッシュタグでコメントし、ピンクのトップスに白と黒のチェック柄のパンツ姿で、親子おそろいのコーディネートをアップした。こ