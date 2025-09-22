栃木・足利市で、後ろを走っていた車が追突してくる一部始終が目撃されました。車内に鳴り響く衝撃音。目撃者は「いきなり後ろからぶつけられた」と話します。目撃者：音もすごかったし、振動もすごかった。雷に打たれたというのは、ああいうことだと思いました。衝突後、すぐに車を路肩へと止めた目撃者。しかしこの直後、相手のドライバーは驚きの行動に出ました。ぶつかってきたという黒い車は、止まることなく走り去っていった