自民党総裁選に立候補した５氏は２２日の日本テレビの番組で、首相に就任した場合の早期の衆院解散・総選挙について、いずれも慎重な考えを示した。高市早苗・前経済安全保障相は「今はそんなことをやっている暇はない。暮らし、未来に対する不安を払拭（ふっしょく）する政策を最優先するべきだ」と語った。小泉進次郎農相も「国民が求めていることは、これ以上の政治空白ではなく、物価高対策などを早く前に進めてほしいとい