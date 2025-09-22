22Æü¡¢¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSTARGLOW¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢SKY¡¾HI¤µ¤ó¤¬¡¢¡ØBMSG 3rd BOYS GROUP¡ÚSTARGLOW¡Û¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼µ­¼Ô²ñ¸«¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚSKY-HI¡Û¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×BMSG¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×?STARGLOW?¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡ÖSTARGLOW¡×¤Ï¡¢SKY¡¾HI¤µ¤ó¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ëBMSG¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡ÖSTARGLOW¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×