長時間のお出かけから帰宅すると、バンビが嬉しそうにお出迎えしてくれます。 しかし嬉しそうなのはほんのちょっと。ちょっと触れ合ったらすぐ冷めて、さっさとどっかへ行ってしまうのです・・。 塩対応のバンビ様ですから、お出迎えしてくれるだけでもありがたいんですけどね。 最初に長時間のお出かけと書きましたが、短時間だとバンビ様はお出迎えなどしてくれません。