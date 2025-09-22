20日（現地時間）、リヴァプールはプレミアリーグ第5節でエヴァートンと対戦し、2-1で勝利した。この試合では新加入のヒューゴ・エキティケが29分に貴重な追加点をチームにもたらして勝利に貢献したが、その一方で同じく今夏リヴァプールに入団したフロリアン・ヴィルツは61分から途中出場したものの見せ場を作ることはできず、両者の明暗はくっきりと分かれた。試合後、リヴァプール専門メディア『Liverpool Echo』はヴィルツに10