マンチェスター・ユナイテッドは、レアル・マドリードのフランス代表MFエドゥアルド・カマヴィンガを狙っていると『caughtoffside』が伝えている。マンUの中盤は安定感を欠いており、中盤の2枚はブルーノ・フェルナンデスを軸にカゼミロやマヌエル・ウガルテが組む形となっているが、機動力や強度に欠けていると批判を受けている。『GIVEMESPORT』は、カマヴィンガを獲れるならここ数年で最高の補強になりうると伝えている。最後に