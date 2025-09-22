米国はトランプ関税によってインフレと雇用減速のリスクにさらされ、“覇権国”としての地位が揺らぎつつある。こうした中、日本を含めたグローバル経済の今後をどう見るべきなのか。BNPパリバ証券・チーフエコノミストの河野龍太郎氏に話を聞いた。【タイムテーブル】00:00イントロ01:000.25%利下げした米国経済の見通し04:10米国の“インフレリスク”について05:52FRBの“独立性”をめぐる攻防09:25経済メカニズムの変