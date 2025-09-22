猛暑の夏となった今年、朝晩はようやく秋らしくなりつつあります。県内各地で、ゆっくりと季節の変わり目を迎えています。朝の最低気温は16度とようやく平年並みの気温となった22日の三次市。観光農園では栗拾いが始まっています。5ヘクタールの敷地では今月上旬から栗が落ちはじめ訪れた家族らが秋を収穫です。■客「秋ですね帰って栗ご飯とかにして食べようかなと思う」■客「子どもも楽しそうで良かった」スーパ