格闘技「KNOCKOUT」は22日、23日に後楽園ホールで行われる「KNOCKOUT.57」でメインのKNOCKOUT−BLACKフェザー級王座決定戦で対戦する古木誠也（REXGYM）は57.5kgでパス。内藤凌太（BELLWOODFIGHTTEAM）も57.4kgでクリアした。古木はチュームーシーフーと王座戦が決定していたが、ケガで欠場。内藤に対戦相手が変更となった。会見した古木は「いつも通り盛り上がる試合をしてベルトを獲ります。いつもと一緒のな