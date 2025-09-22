◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２２日・神宮）今季途中にフィリーズ傘下２Ａからヤクルトに加入した青柳晃洋投手が、昨季まで在籍した古巣・阪神を相手に初先発した。２回、先頭の佐藤輝に先制の３９号ソロを許すと４回には前川に適時二塁打を打たれるなど５回８３球を投げて４安打２失点で、５回の打席で代打・浜田を送られて交代した。味方打線が２点ビハインドの５回に阪神先発の才木から２点を奪って同点に追いつ