自民党の総裁選挙が22日、告示されました。県内では党員らに向けて投票用紙が発送され、選挙戦が始まりました。22日、自民党広島県連は、総裁選挙の投票用紙を県内の党員・党友、2万2000人あまりに向けて発送しました。自民党の総裁選挙には、5人が立候補を届け出ました。国会議員票と党員票、いずれも295票のあわせて590票をめぐって争われます。一回目の投票で、過半数を獲得する候補者がいなければ、上位2人による決選投票が行