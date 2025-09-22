子どもたちがふるさとを知り、災害への備えを学びました。 雲仙・普賢岳の噴火災害を経験した島原市で、気球から街並みを眺めるイベントが開かれました。 大空に飛び立つ巨大な気球。 子どもたちから歓声が上がります。 イベントは、雲仙・普賢岳の噴火災害を経験していない世代に、まちを知り災害時の対応について考えてもらおうと、島原ロータリークラブが開催しました。 （参加者） 「思