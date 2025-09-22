◆東都大学準硬式野球秋季リーグ第１部日大５―２東洋大１回戦（１８日・スリーボンドスタジアム八王子）日大が延長１０回タイブレークから得点し初戦に勝利した。日大先発の首藤玄大（３年＝日大豊山）は９回１２奪三振の快投を見せた一方、東洋大先発の金子直央（３年＝福島商）は日大打線に凡打の山を築いた。９回では決着がつかず延長戦に突入した。２―２のスコアで迎えた延長１０回タイブレーク。先攻の日大は３番