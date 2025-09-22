元阪神で野球評論家の岩田稔氏（４１）が２２日、初のレギュラーラジオ番組、ラジオ関西「岩田稔の“やらなしゃーない！”」（１０月３日スタート、金曜、深夜０・３０）の初収録に臨んだ。初回と２回目の収録を終えた岩田氏は「初回は構えすぎていましたね」と苦笑しつつ、「このラジオを聞いて、また明日から頑張ろうって、前向きな気持ちになってもらえるような番組にしたい」と、今後への意気込みを語った。初回と２回目