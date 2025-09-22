◆大相撲▽秋場所９日目（２２日、東京・両国国技館）関脇・若隆景（荒汐）は大関昇進へ後がなくなった。同・霧島（音羽山）のすくい投げに屈して４敗目。取組後は支度部屋の風呂場で髪を洗い、「詰めが甘かった。また明日からしっかりやっていく」と話した。「三役で直近３場所３３勝」の昇進目安には残り６日で全勝をしないと到達しない。横綱大関戦を残しているだけに厳しい状況となった。幕内後半戦の九重審判長（元大関