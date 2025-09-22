川崎市の公園で遊んでいた複数の児童が、70〜80代くらいの男に棒状のようなもので叩かれました。【映像】事件現場の様子3人は手を打撲するなどのけがをしています。男は逃走中で、警察によりますと白色の帽子に青色ジャージを着ていたということです。（ANNニュース）