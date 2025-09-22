嵐の二宮和也（４２）が主演を務める映画「８番出口」が、韓国で行われている「第３０回釜山国際映画祭」（１７日〜２６日）の“ミッドナイト・ファッション・セクション”に公式招待され、二宮が共演者の河内大和（４６）、川村元気監督（４６）とともに訪韓した。１９日には、映画祭の代表的なトークプログラム「アクターズハウス」に、日本人俳優として初めて出席。現地メディアの国民日報などによると、二宮は「僕の出演