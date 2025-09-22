藤崎八旛宮の例大祭のハイライト「神幸行列」が21日に行われ、朝早くから多くの人で賑わいました。 1000年以上の歴史がある藤崎八旛宮の例大祭。21日午前6時、神幸行列の「朝随兵」が出発しました。ことしは59団体が参加。ラッパや太鼓で盛り上げながら1万1600人の勢子が熊本市の中心部を練り歩きます。■参加者「ことしも熱くて楽しいですね暑いですけど」「熊本を盛り上げていく！盛り上げます！」威勢のいい掛け声とともに勇