東京・渋谷駅直結の大規模複合施設「渋谷ストリーム」について、壁面緑化されていたはずの外壁から植物が取り除かれた、と2025年9月下旬ごろからXで拡散されている。施設側は取材に、「壁面緑化の更新工事に伴う撤去」だと答え、今後は復旧するものと説明している。「無機質なコンクリートジャングルに」Xユーザー・KIRIN（＠Kirinsan4567）さんが21日に投稿した写真では、川沿いの外壁を広範囲に覆っていた植物が消え、下のコンク