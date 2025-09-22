【ポイント】・秋分の日（23日）は、北〜東日本で秋晴れ。・日中は過ごしやすいが、朝晩はヒンヤリ。服装に注意。・西日本は曇りや雨。沖縄は台風の影響で大しけ。・25日（木）は北日本で雨だが、関東〜九州は晴れて、真夏日も。・28日（日）以降は秋雨。【全国の天気】23日（火）は「秋分の日」。北〜東日本は、さわやかな秋晴れとなり、絶好の行楽日和となりそうです。日中は過ごしやすいですが、朝晩は少しヒンヤリしますので、