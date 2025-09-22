「ヤクルト−阪神」（２２日、神宮球場）阪神がまさかのミスから同点に追いつかれた。２点リードの五回、才木が連打を浴びて無死一、三塁のピンチを招いた。ここで岩田を一ゴロに打ち取ったかに思われたが、試合途中から森下に代わって一塁に入っていた糸原が、ホームへ送球しようとした際、引っかけてボールが大きくそれた。バックネット付近を転々とする間に１点を返されてしまった。記録は糸原の悪送球。さらに無死二、