5人が立候補した自民党の総裁選挙で、投票するのは国会議員と党員ですが、富山県民は、誰が新総裁にふさわしいと考えているのか、そして、期待する政策は何か富山市で聞きました。数家直樹キャスター「自民党総裁選に立候補した5人の顔写真が入ったパネルを用意しました。皆さん誰が相応しいと考えているんでしょうか」高岡市・50代「女性総理（高市候補）になっていただきたいなって思います。女性が働きやすくなったらいい