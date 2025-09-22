「ヤングダービー・プレミアムＧ１」（２３日開幕、宮島）吉田裕平（２８）＝愛知・１１７期・Ａ１＝は自然体で最後のヤングダービーに挑む。Ｇ１初参戦だった２０１９年（三国）から７年連続で参戦も、優出が１回もない。本人は「若手レーサーの大会で、いつもより空回りしている」と分析する。今回は堂々の選考勝率１位での参戦となる。８月にはＳＧ・ボートレースメモリアル（若松）で優出（６着）とリズムもいい。「Ｓ事